Coronavirus : la filière couture réactivée par la fabrication des masques

Une influence record de clients devant un magasin de tissus à Maurepas dans les Yvelines. Chaque matin, la file s’allonge devant la porte. Les clients n’ont qu’une obsession : la confection des masques. "On vient acheter des élastiques et du fil pour faire des masques pour ma femme et ma fille qui prennent les transports en commun à partir de la semaine prochaine", explique un client.



L’urgence sanitaire a réveillé la filière couture

À l’intérieur du magasin, des centaines de rouleaux multicolores sont à disposition des clients. Devenus matière de première nécessité pour fabriquer des masques, les tissus doivent respecter des normes précises. "C’est un des critères, entre 100 et 150 grammes au mètre carré", conseille Arthur Lesueur, le vendeur. L’urgence sanitaire a réveillé la filière couture. Dans l’Orne, la dernière usine française d’aiguilles, a rappelé son personnel.

