Coronavirus : la dexaméthasone déjà "utilisée à grande échelle" en France, selon une infectiologue

Ce stéroïde réduirait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints du Covid-19.

"On sait que c'est un traitement qui marche, on l'a utilisé à grande échelle." L'infectiologue Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP), a confirmé mercredi 17 juin sur France Inter l'efficacité de la dexaméthasone, un puissant stéroïde utilisé pour traiter les malades du Covid-19 les plus gravement atteints. "La dexaméthasone fait partie de la famille des corticoïdes. (...) En France, on a très rapidement donné très tôt les corticoïdes chez des patients qui avaient la Covid-19 parce que ça diminue l'inflammation au niveau des poumons", a-t-elle ajouté.

L'OMS se félicite de ces résultats

Les responsables du vaste essai clinique britannique Recovery ont annoncé mardi que ce médicament réduirait les décès d'un tiers chez les patients placés sous ventilation artificielle et d'un cinquième chez des patients moins gravement atteints, sous oxygène mais non intubés. Une découverte qualifiée de "percée scientifique" par l'Organisation mondiale de la santé, même si l'ensemble des données permettant aux chercheurs d'aboutir à ces conclusions n'ont pas encore été publiées.

Dans la foulée, le gouvernement britannique a annoncé que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour traiter les malades concernés. "Ce qu'il faut retenir de l'étude en Angleterre, c'est qu'ils ont, sans traitement, 40% de mortalité" chez les patients hospitalisés en réanimation pour Covid-19. "Nous en France, dans les hôpitaux français, la mortalité était de 13% (...) sans traitement" autre que les soins standards, a affirmé Karine Lacombe, disant ne pas s'expliquer cette différence.