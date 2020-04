Coronavirus : la deuxième vague arrive en Asie

De la Chine à Singapour, la deuxième vague tant redoutée du coronavirus est en train d'arriver. Il y a quelques semaines, le continent par lequel a commencé l'épidémie mondiale se pensait tiré d'affaire, avec comme symbole la réouverture de la ville chinoise de Wuhan, premier épicentre de la pandémie. Mais depuis, certaines agglomérations ont à nouveau dû être mises sous cloche, afin de ralentir les nouvelles contaminations.

Singapour en confinement

Avec ces nouveaux cas, une autre crainte, celle d'une possible nouvelle souche du virus, plus résistante et plus difficile à détecter. Du côté de Singapour, qui avait réussi à contenir une première vague, le retour du Covid-19 se fait dans les foyers de travailleurs étrangers. Dans la ville-État, le confinement a été réinstauré et prolongé jusqu'à au moins début juin.

Le JT

