Coronavirus : la déclaration des revenus est décalée et commencera "à partir du 20 avril"

C'est Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, qui a fait cette annonce sur TF1, mardi soir.

Les contribuables vont disposer d'un petit délai supplémentaire pour déclarer leurs revenus au fisc cette année. Invité de TF1, mardi 31 mars, Gérald Darmanin a déclaré que le lancement de la campagne de collecte des déclarations débuterait le 20 avril, plutôt que le 9, comme prévu initialement. Conséquence de l'épidémie de coronavirus. Le ministre de l'action et des comptes publics a également indiqué qu'un "mois supplémentaire" (jusqu'au 12 juin) était accordé à ceux qui font leur déclaration sur papier, ou "ceux qui doivent aller dans les centres des finances publiques".

Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons, j’ai décidé de décaler de quelques semaines la période durant laquelle les Français pourront déclarer leurs revenus pour l’année 2019.

Cette année, la déclaration de revenus 2019 se fera à partir du 20 avril. #JT20H pic.twitter.com/Zl2agGUfyd — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 31, 2020

Le ministre a aussi souligné que les contrôles fiscaux en cours seraient suspendus et qu'il n'y en aurait pas de nouveaux pendant cette période de confinement dans les secteurs "à l'arrêt" comme la restauration. "Dans cette période extrêmement particulière, j'ai donné comme consigne (...) de suspendre les contrôles qui existaient avant la crise (...) et de ne pas faire effectivement les contrôles fiscaux notamment dans les domaines qui sont arrêtés et d'être plutôt en accompagnement des entreprises", a-t-il déclaré.