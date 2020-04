Coronavirus : la crainte de la contamination chez les soignants

Elle passe sa journée à soigner les autres, alors comment pourrait-elle accepter de contaminer les siens ? C'est le dernier rendez-vous de la matinée pour Frédérique Brodel, infirmière libérale : une patiente diabétique qui se remet doucement du Covid-19. Une nouvelle journée de soignante exposée aux risques. Avant de rentrer chez elle en famille, l'infirmière s'impose donc un protocole sanitaire strict. Première étape, dans une maison inhabitée où elle est la seule à entrer : douche puis vêtements propres.

Tout est lavé et désinfecté deux fois par jour

De retour dans son foyer, Frédérique Brodel veut absolument éviter de contaminer son mari. Tout est lavé et désinfecté deux fois par jour, après la tournée du matin et du soir. Le couple n'a ressenti aucun symptôme jusque-là, mais, si l'infirmière est angoissée, c'est parce que sa fille a été touchée par le virus. Elle est en quarantaine à l'étage de la maison. Personne ne sait comment elle a été contaminée et ce doute est insupportable pour la maman.

