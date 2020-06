Coronavirus : la course au vaccin continue chez Sanofi

Les vaccins contre le Covid-19 sont un enjeu crucial sur le plan sanitaire, mais également pour l’économie. À peine descendu de voiture, Emmanuel Macron a été accueilli, mardi 16 juin, par les grands patrons de Sanofi. Le directeur mondial du groupe pharmaceutique, Paul Hudson, était présent. La cordialité affichée mettait un terme définitif à la polémique, puisqu’il y a un mois, Paul Hudson avait déclaré que les vaccins seraient réservés en priorité aux États-Unis lorsqu’ils seraient disponibles.

"C’est une course pour avoir une solution qui est mondiale"

Après après été reçu à l’Élysée, il était revenu sur ses propos. Emmanuel Macron veut aujourd’hui renforcer l’industrie pharmaceutique en France, et entend développer la collaboration avec Sanofi pour développer un vaccin. "C’est une course, ce n’est pas une course les uns contre les autres, c’est une course pour arriver avec suffisamment de vaccins, suffisamment de partenaires, pour avoir une solution qui est mondiale", a notamment affirmé le chef de l’État.

