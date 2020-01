Coronavirus : la course au traitement est lancée

Le coronavirus 2019-nCoV livre peu à peu ses secrets. Très vite, les équipes chinoises ont partagé avec la communauté scientifique mondiale toutes les informations à leur disposition, comme le séquençage du virus. Dès lors, les recherches ont commencé à l'Institut Pasteur. Premier objectif : trouver des traitements. Ces traitements, pas encore validés par des essais cliniques, ont été exceptionnellement autorisés en France pour tenter de soigner les patients les plus gravement malades.

Un vaccin génétiquement modifié

Côté prévention, l'Institut Pasteur a décidé de travailler à partir d'un vaccin bien connu, qui a fait ses preuves et qui sera génétiquement modifié. "On va développer un vaccin contre le coronavirus en introduisant dans le génome de la rougeole un gène", explique Christophe d'Enfert, directeur scientifique à l'Institut Pasteur. D'après lui, il faudra attendre entre deux et quatre mois pour savoir si ce vaccin est efficace. Mais il faudra ensuite le tester sur l'homme. S'il est efficace, ce vaccin ne pourra voir le jour que dans une vingtaine de mois.

Le JT

Les autres sujets du JT