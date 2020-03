Coronavirus : la Corse vit au ralenti depuis la fermeture de ses écoles

En bateau ou en avion, venir en Corse reste possible. Mais avec 64 cas de coronavirus recensés sur l'île de beauté, les voyageurs sont informés dès leur arrivée. "C'est un message de prévention, et aussi, si on peut les rassurer, parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport au virus, on peut répondre à ces questions", explique une jeune femme à l'aéroport.

Les parents assurent l'avancée dans le programme scolaire

Depuis mercredi 11 mars, tous les établissements scolaires de l'île sont fermés. Dans une école proche d'Ajaccio (Corse-du-Sud), les parents sont invités à prendre le relai des professeurs pour assurer le suivi du programme scolaire. "Il faut se replonger dedans, on n'a plus l'habitude", s'amuse un père d'élève. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits aussi et le marché d'Ajaccio est presque désert.

Le JT

Les autres sujets du JT