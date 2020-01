Coronavirus : la commune de Carry-le-Rouet sous tension après l'arrivée des rapatriés

Des gendarmes dans les rues, des équipes de la Croix-Rouge qui se mettent en place et des habitants parfois inquiets. Certains sont venus jusqu'à la mairie, vendredi 31 janvier, pour s'opposer à l'arrivée de ces rapatriés. Agacé lui aussi, le maire regrette surtout de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Un accueil des rapatriés d'autant plus polémique qu'une grande fête doit se tenir le week-end des 1er et 2 février. De quoi gâcher les festivités, selon un pêcheur.

La mairie tente de calmer les inquiétudes

Sur le marché, la majorité des habitants rencontrés disent n'avoir aucune crainte et font confiance aux autorités pour assurer le confinement. "Je pense que les mesures sanitaires sont suffisamment bien étudiées pour qu'on ne soit pas confrontés à des problèmes", estime une mère de famille. Pour tenter de calmer les inquiétudes, la mairie organise une réunion en fin d'après-midi, vendredi, avec des représentants de l'Agence régionale de santé.