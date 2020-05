Coronavirus : la Commission européenne présente son plan de relance

Mercredi 27 mai, le fonds de relance économique que va présenter la Commission européenne risque d'être le point de départ de négociations difficiles entre des Européens divisés. Il y a une semaine, Paris et Berlin ont proposé un plan de 500 milliards d'euros, soit trois fois le budget des Vingt-Sept. Le couple franco-allemand mise sur la solidarité. Son idée : mutualiser la dette.

"Qui va payer?"

"C'est un grand pas en avant. Que les Français et les Allemands soient tombés d'accord sur les 500 milliards est une nouveauté. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Si on veut éviter une flambée du chômage, stopper les licenciements, il faut beaucoup plus. La question est : qui va payer?", explique Pierre Larrouturou, député européen Nouvelle donne et rapporteur du budget 2020, dans le 23h de franceinfo mardi 26 mai.