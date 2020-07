Coronavirus : "La circulation virale est toujours soutenue en France", prévient la direction générale de la santé

Si le nombre d'hospitalisations continue à baisser mardi, le virus a encore tué 14 personnes au cours des dernières 24 heures.

La situation épidémique continue d'inquiéter les autorités sanitaires. La France a enregistré 14 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 30 223 depuis le début de l'épidémie, annonce mardi 28 juillet la direction générale de la santé (DGS).

"La circulation virale est toujours soutenue en France. Le nombre de tests réalisés augmente depuis plusieurs semaines et frôle désormais les 500 000 par semaine, avec un taux de positivité à 1,3%", précise la DGS dans un communiqué.

"L'incidence hebdomadaire atteint les 9 cas / 100 000 habitants et le R [le taux de reproduction] reste à 1,3. Chaque jour, plus d'une centaine de personnes malades Covid-19 sont admises à l’hôpital", ajoute-t-elle. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection Covid-19 s'élève à 5 551, contre 5 655 lundi, et le nombre de cas graves en réanimation s'élève à 385, contre 398 lundi.