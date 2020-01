Coronavirus : la Chine se barricade pour endiguer l'épidémie

Les rues de Wuhan (Chine) sont vides. Pour faire leurs courses, les habitants de la ville épicentre du coronavirus n'ont pas le choix et circulent uniquement en deux-roues ou à pied, car les véhicules sont interdits. À Wuhan, le silence règne et seuls des haut-parleurs diffusent des messages pour inciter les personnes malades à se signaler. Devant les pharmacies et les commerces, on prend la température de tous les habitants.

56 morts recensés

Sur les 56 morts de l’épidémie, 53 ont été recensés dans la province de Wuhan. Des médecins et infirmiers viennent de tout le pays pour aider la région. Le président Xi Jinping a annoncé samedi 25 janvier que l'épidémie s'accélérait. Après avoir confiné 56 millions de personnes dans une douzaine d'agglomérations, il interdit désormais les séjours en groupe, en Chine et à l'étranger.