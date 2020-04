Coronavirus : la Chine redoute une deuxième vague

De longues files d'attentes devant les hôpitaux. Des mesures de protection maximales pour le personnel soignant. Des images qui rappellent Wuhan mais qui sont tournées à plus de 2 000 kilomètres de là, dans le Nord-Est chinois, proche de la frontière avec la Russie. Harbin nouveau foyer du virus ? C'est ce que craignent les autorités. Un millier de nouveaux cas officiellement. Beaucoup d'habitants revenus de la Russie voisine, selon les épidémiologistes.

Cadenas sur les portes des habitants contagieux

C'est une forme du virus qui serait plus contagieuse et plus difficile à détecter. Alors, Harbin se barricade, se confine. Cadenas sur les portes des habitants suspectés d'être contagieux et dans les quartiers résidentiels placés en quarantaine, le laisser-passer est obligatoire pour circuler. Les contrôles sont renforcés à la frontière avec la Russie et l'entrée d'Harbin est interdite aux non-résidents. Il y a même des récompenses pour ceux qui dénoncent une personne entrée illégalement.

