Coronavirus : la Catalogne touchée de plein fouet

La Catalogne (Espagne) reste l’une des zones les plus fortement touchées par l’épidémie de Covid-19. Une partie de la région a été forcée de se reconfiner. "Depuis l’ouverture des frontières, la fin du confinement, les jeunes sont de nouveau dans la rue. Il y a eu beaucoup de flux migratoires donc on a beaucoup de monde et c’est vrai qu’il y a un petit peu de négligence au niveau des gestes barrières", témoigne Céline Vincent, infirmière dans la ville catalane de Sitges.

Une vie chamboulée en Espagne

A la sortie du confinement, la vie des Espagnols n’a pas redémarré de manière habituelle. Outre le port du masque devenu obligatoire en Catalogne depuis le jeudi 9 juillet, c’est tout un pays qui reprend au ralenti. "Il y a beaucoup de petits commerces de proximité qui n’ont pas rouvert. Au niveau de la fréquentation des bars et des restaurants, on voit une nette diminution", souligne Céline Vincent.

