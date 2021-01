Coronavirus : la campagne de vaccination débute en Martinique à Case-Pilote

Tout est prêt pour accueillir les premiers vaccinés à Case-Pilote. Dans cette petite commune de Martinique, les autorités se sont organisées pour recevoir toute personne souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19. "Nous avons constaté qu’il y avait la volonté de la part des autorités de vacciner dans les meilleures conditions le plus de monde possible", affirme Ralph Monplaisir, maire LREM de Case-Pilote. "Nous avons préparé une salle à notre maison des jeunes et de la culture. Nous y recevrons environ 50 personnes et disposons de quatre box avec le médecin et l’infirmière pour y recevoir les futurs vaccinés."

Des vaccins prêts à être stockés

À Case Pilote, les médecins et infirmières se sont présentés sur la base du volontariat pour vacciner les premiers sujets. "Nous avons l’intention de nous approcher de l’agence régionale de santé, de la préfecture et de la Sécurité sociale de façon à ce qu’ils puissent nous confirmer la possibilité pour ces prestataires d’être payés. Ce sont des gens qui laissent leur cabinet pour venir aider autrui", raconte le maire de Case-Pilote. Ralph Monplaisir assure également s’être rapproché d’un fournisseur américain pour l’obtention de plusieurs frigos afin de stocker les vaccins. Ces frigos pourront contenir environ 36 000 doses. De quoi rassurer la population martiniquaise.