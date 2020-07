Coronavirus : la Californie se reconfine

La Californie se reconfine face à l'explosion de cas de coronavirus que connaissent les États-Unis. 59 220 nouvelles contaminations ont été enregistrées pour la seule journée de ce lundi 13 juillet. "Nous demandons à tous les comtés d'arrêter toutes les activités intérieures dans les secteurs suivants : les restaurants, les caves à vins, les salles de dégustation, les théâtres, les parcs d'attractions, les zoos, les musées et tous les bars", a indiqué Gavin Newsom, le gouverneur de l'État.

Une rentrée en ligne

Dans une trentaine de comtés à risque, les commerces et les lieux de culte doivent également rester fermés. Les écoles de la région de Los Angeles ne rouvriront pas le mois prochain, comme prévu, mais la rentrée se fera en ligne et à distance. Ces mesures de reconfinement ont été décidées face à l'augmentation du nombre de cas : 330 000, dont plus de 7 000 morts ces dernières semaines. Un protocole sanitaire bien connu des Californiens. L'état le plus peuplé du pays avait été le premier à ordonner un confinement général en mars dernier.

