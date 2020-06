Coronavirus : la bourse s'envole malgré la crise économique

Près de 100 000 euros amassés en quelques semaines, assis sur son canapé. Cela ressemble à une arnaque, mais un retraité dit simplement avoir placé son argent en bourse au bon moment. "Je n'ai jamais fait d'aussi bonnes affaires en bourse que pendant cette période de crise. Pour pouvoir faire de l'argent, il faut acheter bas et revendre haut. Pour acheter bas, il faut une vraie crise", explique Francis Didier.

Des marchés financiers dopés par les plans de sauvetage

Comment est-il possible de s'emparer d'une telle somme quand la récession frappe le monde entier : -11,4% pour le PIB français cette année, -6,5% pour les États-Unis, et -6% pour l'économie mondiale. Les bourses affichent pourtant une santé insolente. Après une forte chute au début de la crise du Covid-19, le CAC 40 a brusquement rebondi avec une hausse de 27% en quelques semaines. Des marchés financiers dopés par les milliards d'euros versés par les banques centrales et les plans de sauvetage des États.

Le JT

Les autres sujets du JT