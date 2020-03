Coronavirus : la bonne humeur du comédien Philippe Lelièvre est contagieuse

"Ça se passe bien". Le comédien Philippe Lelièvre garde le sourire malgré le confinement dû à l'épidémie de coronavirus qui frappe la France depuis plusieurs semaines. Mais "ce n'est pas simple. C'est simple pour personne", poursuit l'artiste, qui, pour passer le temps, a pris pour habitude de diffuser sur son compte Instagram des petites vidéos humoristiques sur son quotidien entre quatre murs.

"On va te dégager"

L'une d'elles est même devenue virale. Philippe Lelièvre s'est amusé à faire traduire n'importe quoi à une traductrice en langue des signes. "Maintenant je m'adresse à toi, saloperie de Covid. Même si tu ressembles à ce petit rond pourri, on va se mettre tous ensemble. Et même ivres morts, on va te dégager. Je ne te le répéterai pas", peut-on entendre. De nombreuses autres "imbécillités" sont à retrouver sur le compte Instagram et Facebook du Philippe Lelièvre.

