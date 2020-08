Coronavirus : la Belgique place Paris en "zone rouge" afin de dissuader ses ressortissants de s'y rendre

Les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ceux de la Sarthe, de l'Hérault et des Alpes-Maritimes sont également concernés. En cause : la circulation importante du virus dans ces départements.

Un panneau alerte sur les mesures de distanciation physique à Borseek en Belgique, le 21 juillet 2020. (MAXPPP)