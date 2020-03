Coronavirus : l'optimisme affiché des Chinois

"La Chine revient de loin. Il faut dire qu'elle est partie d'une page blanche face à ce virus dont on ne connaissait rien et a fait face à toutes les étapes les plus noires de cette guerre sanitaire à laquelle elle ne pouvait pas être préparée. Il y a un mois à peine, des milliers de personnes étaient contaminées tous les jours et des centaines de morts étaient quotidiennement à déplorer", détaille Arnauld Miguet, envoyé spécial de France Télévisions à Wuhan, vendredi 13 mars.

"L'épidémie est désormais maitrisée"

À l'heure actuelle, la Chine semble apercevoir le bout du tunnel. "L'épidémie est désormais maitrisée au prix de mesures draconiennes. Le pays, à l'arrêt depuis fin janvier, a repris cette semaine une activité. L'industrie chinoise commence à nouveau à tourner partout sauf à Wuhan. La victoire, ce sera la libération de cette ville coupée du monde depuis 52 jours", poursuit Anauld Miguet.