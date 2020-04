Coronavirus : l'opinion très partagée sur le projet d'application StopCovid, selon un sondage

Etudié par le gouvernement et utilisé à l'étranger, cet outil divise l'opinion publique française.

Le sujet divise. Le projet StopCovid, censé aider à endiguer l'épidémie en traçant les cas-contacts via une application, partage l'opinion française (46% pour et 45% contre), selon un sondage Ifop* pour la Fondation Jean-Jaurès publié dimanche 12 avril. Si près d'une moitié de Français se disent disponibles pour installer l'application sur leur téléphone, ils sont en revanche 53% à être hostiles à l'idée de rendre cette application obligatoire, contre 47% qui y sont favorables.

Le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O, avait partagé jeudi ses "incertitudes très fortes" sur la réussite du projet StopCovid, dont l'efficacité et les implications pour la vie privée interrogent. Ce système, développé actuellement par des chercheurs de l'Inria et des développeurs bénévoles, ne sera pas "l'alpha et l'oméga de la stratégie de déconfinement", avait expliqué Cédric O, auditionné par plus d'une cinquantaine de députés.

Le projet du gouvernement consisterait à permettre d'informer chaque individu, sur la base du volontariat, s'il a été en contact avec une personne contaminée. La capacité d'identification des chaînes de contamination au coronavirus est l'un des éléments-clé d'une stratégie de sortie progressive du confinement.

* Sondage réalisé les 8 et 9 avril auprès d'un échantillon de 1 013 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées selon la méthode des quotas.