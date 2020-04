Coronavirus : "L'OMS s'est vraiment plantée", estime Donald Trump

Donald Trump a sonné la charge. Le président américain s'en est pris avec virulence à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), mardi 7 avril, l'accusant d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie du coronavirus. Les critiques ont été rejetées aussitôt par l'ONU. "L'OMS s'est vraiment plantée", a tweeté le président de la première puissance mondiale au moment où les Etats-Unis ont dépassé la barre des 11 000 morts liés au Covid-19.



The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?