Coronavirus : l'OMS préoccupée par l'Amérique latine

L'Amérique latine est désormais touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. "Le coronavirus continue sa course en Amérique latine, qui est devenu la région avec le plus de nouveaux cas, et ce malgré le fait que le pic ne soit pas encore atteint dans cette partie du monde. On parle beaucoup du Brésil, à juste titre, mais le Pérou est également concerné. C'est le deuxième pays le plus touché en Amérique latine. Mercredi 20 mai, le pays a franchi la barre symbolique des 100 000 cas confirmés alors que c'est le premier à avoir imposer un confinement obligatoire sur le continent", explique Pauline Forgue, journaliste France Télévisions, sur le plateau de franceinfo jeudi 21 mai.

Des émeutes au Chili

Les pays d'Amérique latine sont déjà affectés par des problèmes économiques et politiques. Ils doivent maintenant gérer une crise sanitaire. "Le Chili fait face, en ce moment, à de graves pénuries alimentaires. Des émeutes ont éclaté dans une banlieue pauvre de la capitale", poursuit la journaliste.