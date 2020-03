Coronavirus : l'Italie va placer en quarantaine onze zones dont les régions de Milan, Venise et Parme

Ce projet de décret gouvernemental placera ces zones en quarantaine stricte jusqu'au 3 avril prochain.

Pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus en Europe, avec presque 6 000 cas et plu s de 200 morts, l'Italie prend des mesures drastiques pour limiter la propagation de l'épidémie dans plusieurs régions du nord, les plus touchées, les plus peuplées, et les plus riches du pays aussi. Sont concernées notamment : la région de Milan, celle de Venise, une partie de l'Emilie-Romagne (vous trouverez sur le site du Corriere della Sera une carte détaillée des zones concernées). Ce projet du gouvernement, qui doit entrer en vigueur dimanche 8 mars, prévoit la mise sous cloche des régions, avec interdiction d'y entrer ou d'en sortir sauf cas de force majeure, jusqu'au 3 avril prochain, indiquent plusieurs médias italiens comme l'agence Ansa, ainsi que les quotidiens Il Corriere della Sera et La Repubblica.

Concrètement, les écoles, les universités, les musées, les salles de sport, les centres culturels ou les piscines seront fermées. Les personnels hospitaliers, les employés du funéraire verront leurs vacances repoussées, quand les mariages et les évènements sportifs seront annulés. Dans le cas des matchs professionnels, ils pourront se jouer à huis clos.