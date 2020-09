Coronavirus : l'Italie résiste à la deuxième vague

La pandémie progresse en Europe, comme en France et en Espagne, mais l'Italie résiste bien au virus. Elle avait été le premier pays touché puis confiné en Europe. Les tests sont largement répandus et observent trois fois moins de résultats positifs qu'en France. Les lits dans sont aussi encore libres dans les unités de soins intensifs. La situation est sous contrôle en Italie. Alors pourquoi ? Les Italiens portent le masque, même en plein air et se sont éloignés les uns des autres. Pour le docteur Antonio Montegrandi, spécialiste en maladies infectieuses, le Covid est pris très au sérieux. "Il y a une acceptation des règles attendues de la part des citoyens. La maladie génère beaucoup de peur, aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes", assure-t-il.

11 millions de masques ont été distribués gratuitement aux élèves

Selon les experts, près de 50 000 Italiens sont morts de la maladie, à l'hôpital ou chez eux. Le souvenir de cette époque est douloureux. Le gouvernement a ajouté des mesures claires, comme dans les restaurants où masques, prise de température et déclaration d'identité sont la norme. "À chaque table, chaque personne doit remplir une fiche avec nom, prénom, numéro de téléphone, de façon a pouvoir les identifier en cas de besoin", explique Giacomo Rech, restaurateur. 11 millions de masques ont aussi été distribués gratuitement aux élèves à partir de 6 ans, en échange de l'obligation de les porter.

