Coronavirus : l'Italie frappée elle aussi par la nouvelle variante du Covid-19

Comme le Royaume-Uni, l'Italie pourrait bien aussi affronter la nouvelle variante du coronavirus, jugée plus contagieuse. Elle a en tout cas été détectée auprès de trois Italiens, note le journaliste Alban Mikoczy, en direct de la capitale, Rome, pour le 13 Heures de France 2, lundi 21 décembre. "C'est officiel pour un couple : lui est britannique, elle est italienne. Ils vivent dans la région de Rome", rapporte le journaliste. "C'est très probable également pour une étudiante italienne qui vit en Angleterre et qui est rentrée à Bari, dans le sud de l'Italie, ce week-end [samedi 19 et dimanche 20 décembre]."

Inquiétude chez les Suisses

L'inquiétude se propage dans les pays voisins, notamment en Suisse, poursuit Alban Mikoczy : "Jusqu'alors, la Suisse avait laissé ses liaisons ouvertes avec le Royaume-Uni et des milliers de Britanniques sont venus en Suisse, notamment pour profiter des stations de ski". Les autorités italiennes sont dans l'attente d'une décision de l'Union européenne pour prolonger la suspension des liaisons avec le Royaume-Uni.