Coronavirus : l'Irlande contrainte de se reconfiner

C. Duval

C. Duval franceinfo France Télévisions

L'Irlande connaît une flambée des contaminations. Le nombre de cas de Covid-19 a été multiplié par dix en une dizaine de jours seulement. Alors que le pays faisait figure de bon élève en décembre, il a désormais le taux de contamination le plus élevé au monde. En cause : la propagation du variant britannique, qui représente près de la moitié des nouveaux cas, et l'assouplissement des restrictions en décembre pour les fêtes de fin d’année.

3e vague, 3e confinement

L'Irlande en paie aujourd'hui le prix fort, les autorités sont très critiquées pour leur gestion de la crise. L'Irlande est désormais confinée pour la troisième fois. La troisième vague commence à déferler sur des hôpitaux au bord de la saturation, conclut mercredi 13 janvier la journaliste de France Télévisions, Chloé Duval, depuis Londres (Royaume-Uni).













Le JT

Les autres sujets du JT