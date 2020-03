Coronavirus : l'interdiction des visites dans les Ehpad inquiète les familles

Pour Frédérique, cette annonce est coup dur. Depuis un an et demi, chaque jour elle rend visite à son mari, atteint de la maladie de Parkinson, en Ehpad. Depuis le jeudi 12 mars, plus aucune visite n'est autorisée pour éviter la propagation du Covid-19 dans les établissements. Elle pourra seulement lui faire passer quelques provisions. Même si elle comprend ces mesures préventives, l'inquiétude et les questions dominent.

Les familles craignent un isolement supplémentaire

"Ce n'est pas simple, ni pour lui ni pour moi. Ils sont plus fragiles, je comprends. Il faut les protéger, je comprends. Mais il y avait déjà des mesures barrières. Ça m'inquiète parce que c'est vrai que la présence des familles, et je persiste à le dire, c'est apaisant." Comme Frédérique, beaucoup de familles craignent un isolement supplémentaire pour leurs proches. Dès le vendredi 13 mars, des moyens alternatifs devraient être installés pour permettre aux familles de communiquer à distance.

