Coronavirus : l'Institut Pasteur sonne l'alerte

Imaginer des services de réanimation entièrement occupés par des malades du Covid-19 serait le scénario catastrophe des hôpitaux. C'était d'ailleurs ce critère qui avait poussé les autorités à décider le confinement. Les autorités sanitaires scrutent avec attention les projections. L'Île-de-France inquiète particulièrement. "Nous savons ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Nous savons que nous arriverons autour de 50 % de lits de réanimation occupés par des patients Covid", explique Aurélien Rousseau, directeur régional de santé d'Île-de-France.



"Il n'y a aucun fatalisme dans cette épidémie"

Selon les projections de l'Institut Pasteur, si rien ne change, tous les lits de réanimation actuellement disponibles seraient mobilisés pour le coronavirus : dès le 27 octobre pour l'Île-de-France, dès le 29 octobre dans les Hauts-de-France et dès le 21 octobre pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les mesures prises pour ralentir la propagation du Covid-19 et le respect des gestes barrières pourraient faire mentir ces prévisions. "On va mettre à jour ces projections régulièrement [...] il n'y a aucun fatalisme dans cette épidémie. Ce qu'on espère, c'est changer de trajectoire et comme on le dit, faire mentir ces modèles", explique Simon Cauchemez, épidémiologiste.

