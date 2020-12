Coronavirus : l'influence des températures sur le virus

Selon une étude, les rayons du soleil ou au contraire les morsures de l'hiver peuvent influencer la propagation du coronavirus. Cette étude s'intéresse aux petites gouttelettes dans l'air, dans lesquelles le virus s'accroche. Une filiale de Météo France a mis au point un outil pour déterminer dans quelle atmosphère ces gouttelettes restent longtemps en suspension. "Quand il fait extrêmement froid, ces gouttelettes ne peuvent pas rester en suspension, elles vont tomber au sol. Quand il fait très chaud, c'est la même chose. Soit il fait chaud et sec, elles s'évaporent. Chaud et humide, elles tombent au sol", explique Alix Roumagnac, président de Predict Services.

Le virus exposé aux UV circule lentement

Les chercheurs ont mis au point un indice climatique en combinant humidité et température. Ainsi, des températures entre -3 et 13 degrés et un taux d'humidité entre 60 et 90 % constitueraient des conditions idéales pour que les gouttelettes restent en suspension, et que le virus circule. D'autres études ont aussi démontré que le coronavirus se diffusait plus lentement lorsqu'il était exposé à un haut niveau d'ultra-violets.

