Coronavirus : l'hôpital de Melun totalement réorganisé

À Melun (Seine-et-Marne), l'hôpital a été totalement réorganisé pour faire face au Covid-19. En Île-de-France, les hôpitaux doivent faire face à l'épidémie. Dans le CHU, presque tous les lits du service de réanimation sont occupés. Les soignants sont également tous mobilisés. "La majorité des médecins du service sont au-delà de 60 heures par semaine, tout comme les infirmières", indique le docteur Mehran Monchi, chef du service réanimation du CHU de Melun.

58 lits de réanimation

Au soir du 4 avril, il ne restait que 3 places en réanimation. Pourtant, leur nombre a presque triplé. L'hôpital disposait de 22 lits en réanimation, 12 lits de soins intensifs ont été équipés de ventilateurs, 12 autres de pédiatrie utilisés pour des adultes et encore 12 lits d'une clinique voisine réquisitionnés. Soit 58 lits, au total. "On a commencé avec un front extrêmement violent sur le Samu il y a plus d'un mois, qui s'est déplacé vers les urgences il y a une quinzaine de jours. Aujourd'hui, les fronts les plus durs sont ceux de la réanimation", explique le François Dolveck, chef du département de médecine d'urgence de l'hôpital de Melun.