Coronavirus : l'hôpital construit en dix jours ouvre ses portes à Wuhan

Il est sorti de terre en à peine dix jours. Le tout nouvel hôpital de Wuhan (Chine) comporte 1 000 lits et des équipements spécifiques pour soigner et surtout isoler les patients porteurs du coronavirus. Les médecins et personnels soignants sont militaires. "Nous avons tous les médicaments et équipements nécessaires pour traiter et soigner les patients atteints du coronavirus comme dans n'importe quel hôpital", explique une militaire. Un autre hôpital, plus grand encore, sera opérationnel dès jeudi 6 février.

L'épidémie gagne encore du terrain

Les deux structures seront gérées directement par les autorités centrales. Selon une spécialiste, si le gouvernement est allé aussi vite, c'est pour pallier les failles du système de santé à Wuhan. Pour la première fois, la Chine a reconnu manquer de masques et de matériel de protection. Depuis dimanche 2 février, une autre grande ville, Wenzhou, abritant neuf millions habitants, est confinée.

