Coronavirus : l'Exposition universelle 2020 à Dubaï est reportée d'un an

Il n'y aura pas d'Exposition universelle à Dubaï cette année. L'événement, qui devait initialement démarrer le 20 octobre 2020, fait à son tour les frais de l'épidémie de coronavirus. Le voilà reporté d'un an, c'est-à-dire qu'il aura finalement lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 dans la capitale des Emirats arabes unis. L'annonce a été faite par le Bureau international des expositions (BIE), lundi 4 mai.

"Le report de l'Expo 2020 Dubaï au 1er octobre 2021 - 31 mars 2022 sera formellement approuvé par le Bureau international des expositions (BIE), la résolution ayant obtenu à ce jour plus du seuil des deux-tiers requis", indique un communiqué de l'organisme.

Two-thirds majority of Bureau International des Expositions (BIE) Member States voted in favour of postponing the next World Expo by one year. The global mega event will now run from 1 October 2021 to 31 March 2022. @expo2020dubai