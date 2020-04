Coronavirus : l'Espagne respire un peu mieux

Troisième pays le plus touché au monde par la pandémie, de coronavirus, l'Espagne a dû adopter l'un des régimes de confinement les plus stricts au monde. Pas question de rouvrir les écoles avant septembre, mais dimanche 26 avril, les enfants ont eu droit à leur premier moment de liberté depuis six semaines.