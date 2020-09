Coronavirus : l'épidémie s’intensifie en Guadeloupe

À Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), il est à peine 7h et la file d’attente devant le centre de dépistage de la commune s’éternise. Le test, gratuit, est ouvert à tous. Certaines personnes sont cas contacts."Il y a eu deux cas dans mon travail", déclare un jeune homme aux caméras de France 2. D’autres viennent se rassurer. Les laboratoires sont sous tension. "On peut avoir entre 200 et 300 personnes qui se présentent mais on ne peut pas faire plus de 200 personnes par jour", explique cette employée médical.

La Guadeloupe affronte aussi une épidémie de dengue

En Guadeloupe, 28% des personnes testées sont positives. C’est 5 fois plus que dans l’Hexagone. Afin de désengorger les standards des secours, un numéro d’appel unique a été créé. Il recense 120 coups de téléphone par jour, contre 60 cet été. La Guadeloupe doit aussi affronter une épidémie de dengue. La préfecture durcit le ton : pas de vente d’alcool à emporter après 20h, les bars et restaurants doivent fermer à 22h.