Coronavirus : l'épidémie repart-elle ?

Quelles sont les statistiques qui inquiètent aujourd’hui les autorités sanitaires. "Il y a d'abord un chiffre qui inquiète : le nombre de nouvelles contaminations a bondi ces dernières 24 heures avec 2 524 cas, soit cinq fois plus qu'il y a un mois. La situation se dégrade progressivement. Au total, plus de 11 000 personnes ont été testées positives", explique la journaliste Maëlys Septembre, présente sur le plateau du 12/13.

Plus de contaminations chez les jeunes

Les nouvelles hospitalisations augmentent mais légèrement. Il y a encore peu de patients en réanimation. La raison est simple : ce rebond concerne surtout les jeunes, moins fragiles. Chez les moins de 30 ans, on compte 44,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants contre 8,9 pour les plus de 70 ans. Mais le risque est que les jeunes contaminent les plus âgés dans les semaines à venir. 21 départements sont classés en vigilance, comme la Mayenne et les Bouches-du-Rhone.

