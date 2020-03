Coronavirus : l'épidémie progresse toujours en France, nouvelles mesures

Dans cette Ehpad de Mulhouse (Haut-Rhin), comme partout ailleurs en France, plus aucune visite extérieure n'est autorisée. Une mesure contraignante, mais nécessaire pour protéger les personnes âges du coronavirus, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Leur isolement doit durer tant que la situation sanitaire l'exige, tout comme la mobilisation des 3 600 professionnels de santé réservistes. Le Dr Liwerant, généraliste réserviste, se tient prêt : "Je me tiens au courant des dernières évolutions. On peut m'appeler ce soir ou demain".

Écoles fermées en Corse

Médecins sans activité, à la retraite, étudiants dans le domaine médical et paramédical, tous les volontaires sont appelés à rejoindre la réserve sanitaire. Chaque jour, de nouvelles mesures sont prises. Dès jeudi 12 mars en Corse, où 51 cas de Covid-19 ont été recensés, tous les établissements scolaires seront fermés pour 14 jours. Les rassemblements sont limités au maximum également.

