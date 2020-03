Coronavirus : l'épidémie gagne la Corse et le gouvernement

Le gouvernement n'échappe au Covid-19. Franck Riester, le ministre de la Culture, est contaminé. Son cabinet précise lundi 9 mars qu'il est en forme. Sept cas sont recensés à l'Assemblée nationale : cinq députés et deux membres du personnel du palais Bourbon. La propagation du coronavirus se poursuit en France, avec notamment un nouveau foyer infectieux de 38 cas en Corse. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits à Ajaccio (Corse-du-Sud) et les établissements scolaires fermés pour deux semaines.

Plans blanc et bleu activés

Même mesure à Colmar (Haut-Rhin), où les parents s'organisent pour garder leurs enfants. Les plans blanc et bleu ont aussi été déclenchés dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Les autorités prennent encore des mesures comme les suivis à domicile pour éviter de surcharger les établissements de santé. Pour faire le point sur l'épidémie, Édouard Philippe recevra les chefs des partis politiques et des groupes parlementaires jeudi matin.