Coronavirus : l'épidémie continue de se répandre en Europe, avec plus de 4 000 morts en Italie, 1 000 en Espagne et 450 en France

Le continent est désormais le plus touché par la pandémie, alors que la Chine n'enregistre plus aucun cas localement.

L'Europe est le nouvel épicentre du coronavirus, avec l'Italie en première ligne. La pandémie a tué 627 personnes dans le pays sur les dernières 24 heures, nouveau record qui porte le bilan total au-delà des 4 000 morts dans la péninsule, selon les chiffres communiqués vendredi 20 mars.

C'est encore la région de Milan, la Lombardie, où les hôpitaux sont débordés, qui paye le plus lourd tribut, avec 381 décès supplémentaires (2 549 au total).

Les médecins à l'heure des choix en Espagne

L'Espagne est elle aussi confrontée à une propagation rapide du virus, avec plus de 1 000 morts. Alors qu'elle s'approche des 20 000 cas, les médecins urgentistes ont commencé à choisir ceux qui ont le plus de chances de survie.

"Les pires jours sont encore à venir", a prévenu le ministre de la Santé Salvador Illa, "les jours où nous faisons face à une augmentation des cas en nous approchant du pic avant d'entamer la décrue et finalement vaincre le virus".

Le pic "attendu entre cinq et huit jours en France"

En France, la "circulation virale est toujours intense". L'épidémie a fait 450 morts, soit 78 décès supplémentaires en 24 heures, et le pays compte 12 612 cas confirmés. Au total, 5 226 personnes sont hospitalisées, dont 35% ont plus de 65 ans, et 1 587 patients sont en réanimation, a précisé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors de son point presse quotidien.

Parmi les personnes décédées, 87% ont plus de 70 ans, a-t-il ajouté, enjoignant les Français à respecter les mesures de confinement. Le pic "est attendu entre cinq et huit jours".

A l'inverse, aucun nouveau cas d'origine locale n'a été enregistré à Wuhan, en Chine, depuis jeudi. Un "espoir" pour le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).