Coronavirus : l'épidémie a fait plus de 30 000 morts en Italie

L'Italie est le deuxième pays européen, après le Royaume-Uni mardi, à dépasser ce seuil symbolique.

L'Italie a passé le triste seuil des 30 000 morts causées par l'épidémie de Covid-19 avec 30 201 décès, en hausse de 243 sur 24 heures, a annoncé vendredi 8 mai la Protection civile dans son bilan quotidien.

L'Italie est le deuxième pays européen, après le Royaume-Uni mardi, à dépasser ce bilan symbolique, même si les autres chiffres – hausse du nombre de morts, nombre total de malades ou nombre de personnes en soins intensifs – sont encourageants.

La hausse du nombre de morts, 243 en 24 heures, est inférieure à celle enregistrée jeudi (+274) ou mercredi (+369). Le nombre total de malades poursuit sa baisse et atteint désormais 87 961, contre 89 624 la veille, de même que le nombre de malades en soins intensifs, 1 168 contre 1 311 jeudi. La région la plus touchée reste la Lombardie (Nord), le poumon économique du pays, avec 14 839 décès pour 80 723 cas, suivie de l'Emilie-Romagne (Centre-Nord, 3 797 décès pour 26 598 cas) et du Piémont (Nord-Ouest, 3 305 décès pour 28 368 cas).