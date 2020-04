Coronavirus : l'Autriche sortira du confinement dans une semaine

Des rues désertes, tout rassemblement interdit et la plupart des lieux publics fermés depuis plus de trois semaines. L'Autriche avait été parmi les premiers pays à décréter un confinement drastique pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Elle est aujourd'hui parmi les premiers pays en Europe à programmer un assouplissement. Les petits commerces alimentaires pourront rouvrir dans une semaine.

Une sortie du confinement progressive

Pour les magasins de vêtements et les coiffeurs, la réouverture est prévue à la fin du mois. Pour les restaurants et les écoles, la reprise est annoncée pour mi-mai. "Cela fait plaisir de voir la lumière au bout du tunnel. Je suis impatiente de voir cela", explique une Autrichienne. "Je suis content qu'on puisse relâcher les mesures de confinement et qu'on retrouve bientôt une vie normale", précise un Autrichien. Il y aura plus de libertés de circulation, mais en contrepartie plus d'obligations sanitaires pour la population.

