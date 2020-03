Coronavirus : l'appel de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France

La France fait face à une crise sanitaire de grande ampleur. Les régions se préparent au pic de l'épidémie. L'Île-de-France a lancé un appel aux personnels soignants. Sur le plateau du 20 h de France 2, samedi 21 mars, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, indique : "L'appel a été entendu. C'est une plateforme que nous avons montée en quelques jours avec une start-up en santé qui s'appelle MedGo. Nous avons monté cette plateforme pour faire se rencontrer les personnes qui seraient prêtes à donner un coup de main, venir en renfort et les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD qui ont besoin de personnel."

Un appel qui porte ses fruits

Selon Aurélien Rousseau les personnes répondent présentes : "On a plus de 3 000 réponses depuis le 20 mars, ce sont 800 infirmières et infirmiers, 500 aides-soignantes et aides-soignants et 425 médecins. Mais ce sont aussi des brancardiers, des cuisiniers, des assistants de régulation médicale qui répondent à cet appel." Il conclut enfin en disant : "Il faut encore amplifier cela parce que nous montons des digues pour faire face à cette vague. Il faut qu'on soit prêts au moment où l'épidémie sera à son plus fort."