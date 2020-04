Coronavirus : l'appel à la mobilisation de l'ONU

Accélérer la production d'un vaccin et de traitements contre le coronavirus et s'assurer que tout le monde y aura accès. C'est l'objectif de l'ONU qui a lancé une initiative mondiale. Elle a réuni l'OMS et plusieurs pays, dont la France. À ce jour la pandémie à fait plus de 180 000 morts dans la monde et plus de deux millions de personnes ont été contaminées.