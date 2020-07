Coronavirus : l'Amérique latine devient la région la plus affectée du monde par le virus

En nombre de morts, l'Europe reste en tête, avec 207 933 décès, suivie de l'Amérique latine et des Caraïbes (182 726).

La Covid-19 continue sa macabre route à travers la planète. Dimanche 27 juillet, l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues la région du monde comptant le plus grand nombre de contaminations au coronavirus, avec 4 340 214 cas, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

C'est la première fois que le nombre d'infections dans cette région dépasse celui de l'Amérique du Nord, qui compte 4 330 989 cas, essentiellement aux Etats-Unis, le pays le plus touché au monde avec 4,2 millions de contaminations et près de 150 000 morts. Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25 000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus de 87 000 morts.

En nombre de morts, l'Europe reste en tête, avec 207 933 décès, suivie de l'Amérique latine et des Caraïbes (182 726), et des Etats-Unis et Canada (155 673). Au total, la maladie a fait au moins 645 715 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

"Aucun pays n'est épargné"

"Aucun pays n'est épargné", avait souligné samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que cette forte augmentation du nombre des cas est due à une transmission élevée dans les zones à forte concentration de population comme sur le continent américain et en Asie du Sud.

En Amérique latine, les annulations de festivités et d'événements sportifs se multiplient. La traditionnelle fête de fin d'année à Rio de Janeiro, qui rassemble des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana pour admirer les feux d'artifice, a été annulée, et Sao Paulo a reporté sine die son carnaval.

Le Panama a renoncé à organiser la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans, qui devait avoir lieu début 2021, ainsi que les Jeux sportifs d'Amérique centrale et des Caraïbes de 2022.