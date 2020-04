Coronavirus : l'allongement du confinement soulage les médecins

Encore un mois à tenir. C'est ce que se disent de nombreux Français, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la fin du confinement au 11 mai. Les professionnels de santé du Grand Est et d'Île-de-France sont, quant à eux, soulagés. Le confinement a apporté un peu d'air dans leurs services déjà au bord de l'asphyxie.



"Tout autre annonce eut été complètement déraisonnable"

"En terme de capacité de réanimation, on reste très très tendus et on sait que si l'on reprend 10, 20, 30, 40 malades graves en même temps, on ne pourra pas faire face", indique Éric Thibaud, chef de service des urgences de l'hôpital Pasteur de Colmar (Haut-Rhin). "Toute autre annonce eut été complètement déraisonnable, parce que l'on reste sous pression avec les patients atteints par le Covid-19", assure Jean-Michel Constantin, du service de réanimation de la Pitié-Salpétrière.