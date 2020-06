Coronavirus : l'Allemagne reconfine plus de 300 000 personnes

L'Allemagne avait amorcé son déconfinement trois semaines avant la France, mais le pays doit à présent remettre en place ce type de mesures pour freiner le Covid-19. "C'est un choc, à seulement dix jours des vacances scolaires. Dans la région la plus peuplée d'Allemagne, 360 000 habitants sont à nouveau, depuis le matin du mardi 23 juin, confinés. Un confinement strict : retour aux règles de mars et avril", explique, en direct de Berlin (Allemagne), le journaliste Laurent Desbonnets.

Un foyer "hors de contrôle"

"Tout cela après la contamination de 1 500 personnes dans un abattoir, dans l'est du pays. 21 d'entre elles sont à l'hôpital et les autorités qui se voulaient rassurantes veulent désormais tout faire pour éviter une contamination plus large, une propagation de ce foyer épidémique, qui pour l'instant semble hors de contrôle", poursuit le journaliste.