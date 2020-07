Coronavirus : l'Allemagne déconseille les voyages non essentiels vers trois régions espagnoles

Le Premier ministre français, Jean Castex, avait lui "vivement recommandé" aux Français d'"éviter" de se rendre en Catalogne.

L'Espagne dans le viseur de l'Allemagne. Mardi 28 juillet, le gouvernement allemand a déconseillé les voyages "non essentiels" et touristiques vers les régions espagnoles d'Aragon, de Catalogne et de Navarre en raison du "nombre élevé d'infections" de coronavirus. Si "le nombre d'infections a nettement baissé" en Espagne, "il y a actuellement de nouveaux foyers régionaux d'infections" dans ces trois régions, explique le ministère des Affaires étrangères dans une note publiée sur son site internet.

Londres avait aussi annoncé que les passagers en provenance d'Espagne devraient se soumettre à une période d'isolement à partir de dimanche, prenant apparemment de court le ministre britannique des Transports, qui s'y trouve actuellement en vacances. La Norvège a également de nouveau imposé des restrictions sur les voyages vers l'Espagne et le Premier ministre français Jean Castex a "vivement recommandé" aux Français d'"éviter" de se rendre en Catalogne.