Coronavirus : l'agenda chargé d'Emmanuel Macron

La journée du mercredi 25 mars s'annonce chargée pour Emmanuel Macron. Ce dernier doit assister dans la matinée à un Conseil de défense réuni à l'Élysée. Il devra se pencher sur la préconisation des experts de prolonger le confinement jusqu'à la fin du mois d'avril. Plus tard dans la journée, Emmanuel Macron présidera le traditionnel Conseil des ministres. À l'ordre du jour : la loi d'urgence sanitaire votée dimanche par le Parlement.

Emmanuel Macron attendu à Mulhouse

À l'issue de ce Conseil des ministres, le locataire de l'Élysée est attendu à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, pour visiter l'hôpital de campagne installé par l'armée afin de soulager les services hospitaliers alsaciens, qui arrivent à saturation. Plus de 1 100 personnes ont été tuées depuis le début de l'épidémie et plus de 22 000 infectées.

