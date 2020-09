Coronavirus : Israël annonce le reconfinement de 30 localités

L'Etat hébreu a enregistré mercredi plus de 3 000 contaminations, le plus grand nombre en une seule journée.

Face à l'explosion du nombre de cas de coronavirus, les autorités israéliennes ont annoncé, jeudi 3 septembre dans la soirée, le confinement de 30 localités à partir de lundi. "Nous avons décidé (...) d'agir immédiatement pour bloquer la hausse de la morbidité", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une courte vidéo, qualifiant cette progression de "dramatique".

L'Etat hébreu a enregistré mercredi plus de 3 000 contaminations, le plus grand nombre en une seule journée. Selon les données collectées par l'AFP, Israël est le 6e pays au monde ayant enregistré le plus de cas de nouveau coronavirus par habitant au cours des deux dernières semaines.

Déplacements limités et commerces fermés

Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont adopté dimanche un plan divisant les localités du pays en quatre catégories selon leur taux d'infection ("rouge", "orange", "jaune" et "vert"). "Nous avons pris la décision de confiner les villes rouges depuis lesquelles l'infection se propage", a indiqué le Premier ministre. La liste détaillée des localités et des mesures de restrictions doit être communiquée dimanche.

A partir de lundi, les déplacements dans ces 30 localités "rouges" seront limités et les commerces non essentiels fermés, a indiqué le nouveau coordinateur national de la lutte contre le Covid-19, le professeur Ronni Gamzu, en présentant son plan baptisé "Ramzor" ("feu de signalisation", en français), lors d'une conférence de presse. Les cours seront également suspendus dans les établissements d'enseignement de ces secteurs, a-t-il précisé.

Une dizaine de localités "rouges" seront de surcroît soumises à un couvre-feu nocturne afin d'empêcher les cérémonies comme les mariages, une mesure visant notamment à empêcher les rassemblements importants des minorités juives ultra-orthodoxes et arabes d'Israël qui mettent en danger, selon lui, l'ensemble de la population.

L'armée mobilisée pour lutter contre le virus

Le ministre israélien du Logement Yaakov Litzman, également chef du parti ultra-orthodoxe "Judaïsme unifié de la Torah", a fustigé cette décision. "Imposer un confinement à ce stade fait partie d'un plan (...) visant à nous conduire vers un confinement général (...) et à la fermeture des synagogues" pendant les fêtes juives, "ce que nous ne permettrons en aucun cas", a-t-il déclaré.

Le bureau du ministre de la Défense, Benny Gantz, a lui annoncé qu'une centaine de soldats prêteraient main forte à la police dans les localités "rouges" pour faire respecter le confinement. De même, 7 000 réservistes seront mobilisés pour aider à lutter contre la propagation du virus dans le pays, a précisé le bureau.

Israël compte actuellement 123 903 cas de Covid-19, dont 985 décès, pour une population de neuf millions d'habitants, soit l'un des taux les plus élevés d'infection au monde. Le taux de mortalité de l'épidémie dans l'Etat hébreu reste toutefois inférieur à celui de nombreux pays en Europe et dans les Amériques.