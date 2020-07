Coronavirus : inquiétude des autorités dans le Finistère

Dans ce cabinet médical de Concarneau, dans le Finistère, ce patient consulte pour une maladie respiratoire chronique. Pas de lien direct avec le coronavirus, mais le médecin veut lever le doute. Dans d'autres cas, ce sont les patients eux-mêmes qui demandent à être testés. Résultat : au moins cinq prescriptions par jours sont délivrées ici, contre aucune il y a quelques semaines.

Une dizaine d'Ehpad autour de Brest à nouveau confinés

"On augmente de nombre de dépistages au laboratoire, à l'hôpital, pour justement être vigilant et être sûr qu'on ne passe pas à côté du début d'un cluster", explique le Dr. Olivier Benay, médecin généraliste à Concarneau. Une vigilance face à une situation préoccupante d'après la préfecture. Il faut donc aussi protéger les plus vulnérables. Depuis vendredi 17 juillet, une dizaine d'Ehpad autour de Brest sont à nouveau confinés. Pas de visite jusqu'à nouvel ordre. Autre mesure annoncée par la préfecture dans les prochains jours : la limitation de la taille des groupes dans les crèches, centres de loisirs et colonies de vacances. Dans 66 communes touristiques du département, les bars devront aussi fermer une heure plus tôt.

